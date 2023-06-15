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Пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала, от каких косметических процедур стоит отказаться в летний период. По ее словам, любые омолаживающие процедуры, которые предусматривают нарушение целостности верхнего слоя кожи, не безопасно проводить в жаркое время года. Лучше всего их отложить на прохладный сезон.

Если решиться на подобную процедуру летом, то риск возникновения воспалительных процессов и прочих осложнений значительно увеличивается. В летний период можно использовать альтернативные варианты для поддержания красоты и молодости.

К примеру, хирург порекомендовала для избавления морщин использовать ботулинотерапию. Такая процедура, по словам Байрамуковой, является безопасной в летний период, а результат уже будет заметен через неделю. Причем эффект держится на протяжении 4-5 месяцев.

Также для лета необходима чистка лица, особенно для обладательниц жирного типа кожи. Такой коже не просто необходим регулярный домашний уход, но и профессиональные чистки.

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