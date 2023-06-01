Военный эксперт Константин Сивков оценил публикации в издании Responsible Statecraft, заявившем о “секретном плане НАТО” на случай войны с Россией. Он отметил, что прямое противостояние вполне реально, но какого-то спускового крючка, из-за которого конфликт вспыхнет в один момент, точно не будет, передает РИА Новости.

По словам аналитика, если Украина будет окончательно разгромлена российскими войсками, в противостояние может вмешаться Польша. РФ будет вынуждена атаковать и ее и вот тут Варшава потребует вмешательства всего Североатлантического альянса на основании пресловутой пятой статьи Устава.

Что касается секретного плана, он вполне может существовать и включать в себя все протоколы действий войск НАТО на случай прямого противостояния с РФ. К ним относятся как наступательные, так и оборонительные шаги, сценарии в ситуациях с поражением или победой и прочее. Кроме того, стратегия в обязательном порядке предусматривает возможность использования ядерного оружия и условия, при которых это будет сделано.