Силы и средства у ВСУ заканчиваются. Украинская армия сможет вести контрнаступление ещё максимум две недели. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с “Известиями”.

По словам Шурыгина, “контрнаступ” ВСУ продлится как раз до саммита стран НАТО в Вильнюсе, который запланирован на середину июля. При этом для масштабной наступательной операции сил у украинской армии не остаётся – сейчас ВСУ сконцентрировались на разрозненных боях на разных участках фронта, пытаясь локально прорвать оборону российских войск. Украинская армия несёт большие потери как в живой силе, так и в технике, которую предоставили страны Запада.

Военный специалист отметил, что западные союзники Киева уже поставили ему всё вооружение, которое могли. Завершив контрнаступления без особых успехов, ВСУ, скорее всего, перейдут к тактике активной обороны, добавил Шурыгин.