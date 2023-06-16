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Отсутствие результатов на первом этапе контрнаступления вынудило ВСУ взять оперативную паузу. Именно этим объясняется относительное затишье, воцарившееся сейчас в зоне специальной военной операции, рассказал военный аналитик Вячеслав Шурыгин изданию “Известия”.

Он отметил, что командование украинских войск вместе с кураторами из США и НАТО сейчас оценивают обстановку, пытаются найти причины, по которым операция с треском провалилась, а также выстраивают математические модели, которые позволили бы хоть чего-то достичь в ходе второй фазы.

При этом эксперт призвал не расслабляться, так как у Киева еще имеются ресурсы и силы для нового контрнаступления. Также ВСУ могут попытаться напасть на Белгородскую или другие области России, чтобы продемонстрировать свою способность сражаться на любой территории.

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