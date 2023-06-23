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Контрнаступление ВСУ – полный провал. Оценки перспектив ВСУ в вооружённом конфликте могут быть кардинально пересмотрены. Об этом в беседе с изданием Life заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Ответ российских войск на контрнаступление ВСУ специалист сравнил с Курской битвой, одним из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны. По словам Шурыгина, немцы тогда очень серьёзного готовились к битве. Подобным образом к контрнаступлению готовилась и украинская армия, запасаясь западным вооружением. Но в итоге ни в том, ни в другом случае сломить советских и российских бойцов не удалось. Курская битва стала переломным моментом в Великой Отечественной войне, ответ на “контрнаступ” ВСУ тоже претендует на то, чтобы переломить соотношение сил в зоне СВО в сторону России.

Шурыгин отметил, что неудачи ВСУ могут серьёзно подкосить боевой дух украинской армии и сделать её небоеспособной.

Контрнаступление ВСУ стартовало в начале июня. Однако оно не привело к каким-либо значимым успехам украинской армии. Даже на самой Украине и в странах Запада признали, что контрнаступление продвигается более медленными темпами, чем ожидалось.

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