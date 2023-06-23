Пекин ни в коем случае не откажется от концепции “Единого Китая”, поэтому для него вопрос Тайваня останется принципиальным в любом случае. Чтобы добиться сближения с КНР, стратегию придется менять Соединенным Штатам, уверен эксперт Максим Романчук.

Специалист по Китаю пояснил, что именно Пекин больше заинтересован в продолжении и нормализации отношений с Соединенными Штатами. Но Вашингтону рост экономики главного конкурента совершенно невыгоден. Однако за четыре десятилетия сотрудничества между странами образовались весьма тесные экономические связи, разорвать которые вряд ли готова одна из сторон.

При этом даже если в сотрудничестве США и Китая назреют какие-то незначительные изменения, они вряд ли окажут влияние на отношения Пекина с Москвой. Сейчас между странами углубляется сотрудничество и вряд ли КНР захочет терять российский рынок.

«А что касается СВО, то в публичной среде китайское руководство весьма осторожно в этом вопросе, оно старается не делать громких заявлений, избегая острых моментов. Достаточно вспомнить, что Пекин уже не раз заявлял, что не оказывает никакой военной помощи РФ, и изучить положения предложенного им мирного плана», – заявил эксперт.

Также он отметил, что серьезного потепления в отношениях Китая и США ждать не стоит, как не стоит опасаться ухудшения сотрудничества между РФ и КНР.