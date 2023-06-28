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Терапевт Павел Раменский в беседе с журналистами News.ru рассказал, чем может обернуться купание ребенка в природном водоеме. По словам специалиста, в речках, озерах и даже море можно заразиться сальмонеллой, отравиться отходами нефтепродуктов и получить иные негативные последствия для здоровья.

Врач рекомендует с особой щепетильностью выбирать места для купания, так как находящиеся неподалеку от промышленных предприятий и сельскохозяйственных зон водоемы могут содержать в себе всевозможные вредные химические вещества, которые являются угрозой для здоровья и детей, и взрослых. В речной и морской воде могут быть пестициды, удобрения, остатки нефтепродуктов, всевозможные опасные бактерии.

Если у ребенка после купания в водоеме резко повысилась температура, то необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Также обратиться к врачу нужно и при первых признаках отравления – тошноте, рвоте, жидком стуле, высокой температуре.

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