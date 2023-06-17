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Сейчас сложно говорить о том, чем закончится украинское контрнаступление, пишет портал News.ru со ссылкой на военного эксперта Алексея Суконкина. Аналитик отмечает, что на Украине вообще заявляют, что никакой военной операции еще не начинали и просто проводят разведку боем.

Подобный подход не позволяет предсказать, какими будут дальнейшие события в зоне СВО и особенно в Запорожье, которое остается под контролем ВСУ, устроивших там настоящие репрессии.

По мнению Суконкина, Москва может решить эту проблему путем привлечения частной военной компании «Вагнер», которая успешно справилась с освобождением Артемовска и вполне может повторить успех в городе Запорожье.

Напомним, что “музыканты” освободили Бахмут 20 мая, после чего вышли из города для перегруппировки сил и отдыха.

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