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Турция не захотела в текущий летний сезон расселять украинцев и россиян по разным отелям, так как конфликты между ними вряд ли будут, считает эксперт по туризму Николай Мельник.

Он пояснил, что украинцы, которые едут в Турцию, делают это из европейских стран и просто хотят отдохнуть. Политические проблемы они не обсуждают и не устраивают конфликтов. В частности и потому, что турецкое законодательство предполагает выселение дебоширов из отелей. Такое правило действует, к примеру, в Анталье.

Мельник также отметил, что на некоторых курортах работают отели, в которых размещают на отдых только граждан определенной страны. С 1 июля, например, запускаются прямые рейсы на Кубу, где туристический бизнес возвращается на тот уровень, который был до пандемии коронавируса.

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