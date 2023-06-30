Подрыв Каховской ГЭС был спланирован ВСУ для крупной операции по перекрытию путей в Крым. При этом от своих планов украинская армия пока не отказалась. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный эксперт, экс-офицер спецназа Анатолий Матвийчук.

По словам специалиста, в результате подрыва гидроэлектростанции началось обмеление Днепра. Это облегчило бы ВСУ переброску на левый берег реки. Затем украинские войска приступили бы к перекрытию основных путей в Крым. Впрочем, все попытки десантироваться пока не увенчались успехом. Матвийчук отметил, что ВСУ “попытались изобразить” десантную операцию возле Антоновского моста, однако у них ничего не получилось.

Эксперт также обратил внимание, что попытки закрепиться на левом берегу Днепра украинские войска всё ещё продолжают. Единственное, что может заставить отказаться ВСУ от активных действий на этом направлении – критические потери, добавил Матвийчук.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня этого года. В результате десятки населённых пунктов на левом и правом берегах Днепра оказались затоплены водой из Каховского водохранилища. Причина произошедшего пока до конца не установлена. В России полагают, что гидроэлектростанцию разрушили ВСУ, на Украине считают, что это сделали российские войска.