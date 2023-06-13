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Первая попытка прорвать оборону российской армии на Запорожском направлении обошлась украинским боевикам слишком большими потерями в живой силе и бронетехнике. Командование ВС Украины в срочном порядке пересматривает тактику дальнейшего ведения боевых действий на южном фронте. Сообщается, что противник подтягивает к линии фронта 200-тысячную группировку с мощным «бронетанковым кулаком».

Военный эксперт и бывший офицер спецназа в отставке Анатолий Матвийчук считает, что украинская армия не сможет добиться успеха на Запорожском и Херсонском направлениях несмотря на огромный резерв живой силы и военную помощь Запада. Российская армия сохраняет полное господство в небе, поэтому любая попытка атаковать в лоб для украинских подразделений заранее обречена на провал.

По словам эксперта, после значительного понижения уровня воды в Каховском водохранилище присутствует риск десантной операции со стороны ВС Украины на Днепре. Однако подобные планы без поддержки с воздуха также невозможно реализовать без массовых потерь со стороны украинской армии, подчеркнул Матвийчук.

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