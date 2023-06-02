После освобождения Артемовска (украинское название Бахмут) Вооруженные силы Российской Федерации нанесли серию результативных ударов по складам с боеприпасами и западной военной техникой из-за чего командование ВС Украины отказалось на время от проведения своего контрнаступления.

Однако в зоне СВО следующей горячей точкой обещает стать Купянское направление, где уже в ближайшем будущем может начаться битва за Харьков. По мнению военного эксперта и офицера спецназа в отставке Анатолия Матвийчука, освобождение Харькова поможет стабилизировать ситуацию в прифронтовых регионах России, в первую очередь в Белгороде.

Из-за значительных потерь в личном составе и военной технике в боях за Артемовск украинское командование вынуждено было перенести обещанное контрнаступление на летний период и одновременно активизировало вылазки диверсионных групп в приграничные регионы России, сопровождаемые массированными артиллерийскими обстрелами. Поэтому освобождение Харькова, который находится от Белгорода на расстоянии всего в 80 километров, поможет решить данную проблему, уверен эксперт.