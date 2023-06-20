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Украинская армия в скором времени может капитулировать. Такое развитие событий не исключил военный эксперт, бывший офицер российского спецназа Анатолий Матвийчук. Об этом полковник в отставке рассказал в беседе с “МК”.

Предвестником скорой капитуляции является массовая сдача в плен бойцов ВСУ. Контрнаступление украинской армии провалилось. Она понесла большие потери, и как следствие, бесперспективность дальнейшего ведения боевых действий для многих украинцев – в том числе и для солдат, и для офицеров ВСУ вплоть до генералов – становится всё более очевидной.

По словам Матвийчука, сейчас в рядах украинской армии воюют, в основном, мобилизованные граждане, которых “отловили на улицах и бросили в пекло”. Боевой дух у таких бойцов невысок. А армия украинских националистов уже давно перестала существовать.

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