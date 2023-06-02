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В противостоянии с Россией США решили поднять ставки, это может вылиться в глобальный военный конфликт. Речь идёт об отказе Белого дома предоставлять России телеметрическую информацию о пусках своих межконтинентальных баллистических ракет. Об этом РИА “Новости” рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее стало известно, что в качестве ответных мер на приостановку Россией своего участия в Договоре о сокращении стратегических и наступательных вооружений США приняли решение не предоставлять Москве данные о пусках своих ракет. Таким образом, теперь каждый запуск американской баллистической ракеты будет фиксироваться, как боевой. До этого на основе предоставляемых данных делались выводы о том, что запуск является учебным, рассказал Леонков.

По мнению специалиста, Вашингтон таким образом может спровоцировать Россию на ответные действия. А это в свою очередь может привести к глобальной ядерной войне, считает Леонков. Впрочем, эксперт отметил, что российская система предупреждения о ракетном нападении наверняка разберётся, куда летит американская ракета – на учебный полигон или в сторону России – но теперь это будет сделать сложнее.

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