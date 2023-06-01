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Украинская армия уже начала подготовительные операции в рамках обещанного контрнаступления. ВСУ ведут разведку боем на разных участках фронта. Таким образом, можно предположить, что в скором времени украинская армия выдвинет свои резервы. Такое мнение высказал полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков – сообщает “МК” со ссылкой на “Рой ТВ”.

Специалист рассказал, что ВСУ выискивают слабые места, где можно прорвать оборону ВС РФ наиболее эффективно. Похожую тактику украинская армия применяла под Херсоном. Найдя слабый участок обороны, ВСУ мгновенно собирали резервы и наносили удары на этом участке. Полковник ГРУ также отметил, что в одном месте ВСУ не может долго держать личный состав и технику – российские средства разведки быстро их находят.

Квачков уточнил: предсказать, куда ВСУ могут выдвинуть основные силы в ходе контрнаступления, невозможно. Однако эксперт выразил уверенность, что наступательная операция Украины, скорее всего, провалится.

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