Российские бойцы смогли уничтожить радиолокационную станцию немецкого зенитно-ракетного комплекса IRIS-T при помощи ударного дрона «Ланцет». После уничтожения самой важной части комплекса зенитная установка, по словам военного эксперта Юрия Кнутова, превратилась в «бесполезную груду металлолома».

Сообщается, что российский барражирующий боеприпас поразил радиолокационную станцию TRML-4D, входящую с состав ЗРК IRIS-T. По словам эксперта, комплекс лишился своей самой важной части, которая отвечает за наведение ракет на цель. Теперь натовский комплекс ПВО не сможет сбивать воздушные цели и, по сути, стал бесполезным металлоломом, резюмировал эксперт.

Вероятнее всего противник вынужден подтягивать к линии фронта дорогостоящие западные комплексы противовоздушной обороны для прикрытия своих передовых подразделений во время контрнаступления от российской авиации. По словам эксперта, стоимость немецкого ЗРК IRIS-T составляет порядка 140 миллионов долларов.