Штурмовые группы вооруженных сил Украины впервые применили в зоне боевых действий немецкие танки Leopard во время своего контрнаступления. По информации Министерства обороны РФ, только в течение одного дня было уничтожено около 8 танков немецкого производства.

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, каким именно оружием были уничтожены украинские танки западного производства. По его словам, во время контрнаступления 5 июня на Южно-Донецком направлении вооруженные силы Украины потеряли в общей сложности 28 танков, включая 8 немецких Leopard и 3 французских AMX-10.

Сообщается, что российская армейская авиация принимает активное участие в уничтожении украинской бронетехники на поле боя. В частности, немецкие танки были уничтожены противотанковыми ракетами «Вихрь», выпущенными ударными вертолетами Ка-52. Военный эксперт резюмировал, что броня танков западного производства оказалась бессильна против российских авиационных ракет.