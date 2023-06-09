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Миниатюрные дроны могут представлять серьёзную угрозу для российских войск. Кроме выполнения разведывательных задач, такие аппараты способны переносить возбудителей разного рода заболеваний. Из-за этого на позиции российских войск могут попасть смертельно опасные болезни. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Ранее появлялась информация, что российский спецназ во время профилактических мероприятий в Белгородской области уничтожил военных одного из украинских спецподразделений. В качестве трофея российским бойцам достался британский микровертолёт Black Hornet, который помещается в руке.

Кнутов отметил: как правило, такие аппараты применяют для разведки во время боевых действий в плотной городской застройке. Миниатюрный дрон, оснащённый видеокамерами, практические незаметен. Кроме того противник может использовать такие аппараты, чтобы заразить нескольких бойцов возбудителями опасных заболеваний, которые могут быстро распространиться среди других военнослужащих, подчеркнул военный эксперт. Кнутов также отметил, что бороться с такими миниатюрными дронами проблематично. Впрочем, они встречаются пока крайне редко на линии боевого соприкосновения.

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