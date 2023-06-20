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Контрнаступательная операция ВСУ может закончиться в июле. Украинская армия уже понесла серьёзные потери, и сил на дальнейшие попытки прорвать российскую оборону у неё скоро не останется. Такой прогноз дал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с “Известиями”.

По словам специалиста, сейчас идёт “второй бросок”. Ударные силы, которые ВСУ использовали в “первом броске”, уже закончились. При этом каких-либо значимых успехов украинская армия не достигла. Дандыкин уточнил, что, вероятно, ВСУ планировали глубоко вклиниться в российскую оборону, однако прорвать её так и не удалось.

Эксперт добавил, что российские военные во время контрнаступления ВСУ показали примеры стойкости и мужества. Кроме того, упреждающие удары по складам, коммуникациям и центрам принятия решений ослабили украинскую армию перед “контрнаступом”. Сама операция ВСУ, по мнению военного специалиста, продлится “три недели плюс-минус одна неделя”. На большее у Киева просто не хватит сил.

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