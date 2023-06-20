Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Если ВСУ будут наносить массированные удары по Крыму с применением британских ракет Storm Shadow и беспилотных аппаратов, вполне могут быть прилеты, несмотря на эшелонированную систему ПВО, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что российская противовоздушная оборона уже не один раз сбивала ракеты из Великобритании и снаряды комплексов HIMARS, однако очень многое зависит от количества боезарядов, дополнительного применения дронов, которые могут сбивать ПВО с толку.

По мнению Леонкова, многоканальная система ПВО способна обеспечить защиту Крымского полуострова, но застраховаться от случайностей практически невозможно. Очень важно правильно все рассчитать и в этой ситуации ущерб будет минимальным, уверен аналитик.

Вам может понравиться

В Новосибирске появились сектанты, которые продвигают идею возможности заводить наложниц

В социальной сети «Вконтакте» группа Новосибирская Митрополия опубликовала информацию, что в храмах Новосибирска были замечены сектанты, называющие себя «Служба духовной безопасности». Ранее эта секта действовала в российской столице. Отмечается, что

Первая демозапись Принса, с которой началась его карьера, была выставлена на аукционе

Американский певец и музыкант Принс Роджерс Нельсон, более известный как Принс, получил невероятную популярность в 80-е годы ХХ века. И сейчас по всему миру, даже после своей смерти, Принс остается

Российские мотострелки группировки «Юг» нанесли удар по позициям ВСУ

Слаженная боевая работа мотострелковых подразделений ВС РФ позволяет успешно атаковать позиции ВСУ. Также они обеспечивают продвижение пехоты и возможность нанесения ударов по врагу артиллерийскими установками, рассказал военный корреспондент издания “Известия”