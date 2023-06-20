Если ВСУ будут наносить массированные удары по Крыму с применением британских ракет Storm Shadow и беспилотных аппаратов, вполне могут быть прилеты, несмотря на эшелонированную систему ПВО, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что российская противовоздушная оборона уже не один раз сбивала ракеты из Великобритании и снаряды комплексов HIMARS, однако очень многое зависит от количества боезарядов, дополнительного применения дронов, которые могут сбивать ПВО с толку.

По мнению Леонкова, многоканальная система ПВО способна обеспечить защиту Крымского полуострова, но застраховаться от случайностей практически невозможно. Очень важно правильно все рассчитать и в этой ситуации ущерб будет минимальным, уверен аналитик.