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ВС РФ уверенно сдерживают контрнаступление украинской армии. И немаловажная заслуга в том принадлежит дронам-камикадзе “Ланцет”, в последний месяц превратившихся в “массовых убийц” вражеской техники, пишет американское издание “1945”.

Автор публикации Питер Сучиу напоминает, что активно использовать эти барражирующие боеприпасы российские ВС начали в январе 2023 года. Это относительно простая, но очень опасная для противника платформа, способна уничтожать легкобронированную технику, средства фронтовой ПВО, артиллерийские установки и другое вооружение. Также “Ланцеты” поразили несколько танков и хотя полностью уничтожить их не удалось, боевые машины отправились на длительный ремонт.

Дрон-камикадзе способен около 40 минут кружить в воздухе, выискивая цель или ожидая наведение на нее с разведывательных БПЛА. Он преодолевает расстояние до 40 километров и может нести боезаряд весом до 3 кг, рассказал Сучиу.

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