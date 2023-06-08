Высказывания официальных лиц США о том, что Белый дом готов помогать Украине до “поражения Владимира Путина” свидетельствуют о “бесчеловечном” отношении американских властей к украинцам. Такую точку зрения выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире ютуб-канала Judging Freedom – передаёт РИА “Новости”.

Макгрегор указал, что заявления о поддержки Киева делаются в отрыве от информации, сколько жизней военных ВСУ унесли боевые действия. Это говорит о том, что смерти украинских граждан Белый дом не останавливают в его стремлении добиться “провала” России. Как отметил Макгрегор, недавно с подобными речами выступал глава Государственного департамента США Энтони Блинкен.

Бывший советник главы Пентагона также выразил мнение, что в конфликте с Западном президент Владимир Путин уже одержал победу. На это в частности, указывает резкое падение экономики в европейских странах, которые ввели санкции против России.