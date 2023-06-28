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Украинские военные в большинстве своем деморализованы из-за провала и чрезвычайно медленного продвижения контрнаступления. Уже зафиксирован целый ряд случаев дезертирства боевиков, их сдачи в плен или перехода на сторону российских войск, рассказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Ситуация в украинской армии становится все хуже с каждым днем, что вряд ли может радовать президента Украины Владимира Зеленского. Российские ВС успешно отражают атаки, уничтожая боевиков ВСУ и технику, а призвать резервистов не так просто – украинцы делают все возможное, чтобы не попасть в армию, передает РИА Новости.

Нехватка новобранцев уже приносит свои плоды, Киев не может укомплектовать разгромленные в ходе наступления подразделения. Далее ситуация будет ухудшаться еще больше, что приведет к негативным для ВСУ последствиям.

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