Планы западных стран по разделу Украины в скором времени могут быть реализованы. На западную территорию страны планируют ввести свои войска Литва и Польша. Такое развитие событий не исключил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор – сообщает РИА “Новости”.

В эфире ютуб-канала PBD Podcast Макгрегор рассказал, что дискуссии по поводу интервенции ряда стран на территорию Украины пока не прекращаются. Причём такие действия, наверняка, будут согласованы с Соединёнными Штатами. Без поддержки такого крупного игрока на мировой арене, подобные амбициозные планы просто не осуществимы. Наиболее вероятный сценарий развития событий – ввод литовско-польского контингента на территорию Западной Украины, полагает эксперт.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщала о похожих планах западных стран. По данным российских разведчиков, в Польше рассматривают различные сценарии присоединения западной части Украины. Причём сценарии эти прорабатываются совместно с США и Великобританией.