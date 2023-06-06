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Наступление ВСУ на южнодонецком направлении ожидаемо стало провальным. У этих попыток нападений отсутствовал фактор внезапности, поэтому украинские войска понесли потери и были вынуждены отступить. Об этом на своём ютуб-канале рассказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин – передаёт РИА “Новости”.

Ранее сообщалось, что на южнодонецком направлении ВСУ предприняли попытки прорвать оборону российских войск, однако отступили понеся серьёзные потери: более 1,5 тысяч украинских военных ликвидировано, уничтожено множество единиц техники, в том числе почти три десятка танков.

Соскин отметил, что на участке фронта, где пытались прорваться ВСУ, российская армия выстроила “четыре линии обороны”. Помимо того, за ситуацией здесь круглые сутки следят беспилотники. Всё это привело к провалу наступления. Экс-советник Кучмы также рассказал, что на Украине после недавних неудач ВСУ наступила тишина в информационном поле.

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