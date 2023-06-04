Ракетные удары ВС РФ уничтожили практически все средства ПВО в Киеве и в других регионах Украины. Сейчас в распоряжении ВСУ остались лишь системы, способные защищать от воздушных атак крупные стратегические объекты или небольшие районы, в которых они установлены, рассказал РИА Новости бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

Отставной полковник пояснил, что отсутствие у Киева средств противовоздушной обороны откроет перед ВС РФ возможность более активно задействовать авиацию, использовать ее в тех районах, в которые ранее залетать было достаточно опасно.

«Они пытаются лишить Киев всего, что у него осталось, и превратить в кошмар любую попытку поддержать украинские силы к востоку от Днепра», – заявил Макгрегор.

Между тем, ВСУ будет непросто получить новые зенитно-ракетные комплексы. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за ЗРК Patriot и боеприпасами к ним выстроилась большая очередь.