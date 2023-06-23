Поставка боевых самолётов F-16 Украине может привести к гибели всего человечества. Такой апокалиптичный прогноз дал бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг. В своё время он работал в администрации президента Рональда Рейгана. Об возможном “крахе цивилизации” Крейг написал у себя на сайте – передаёт РИА “Новости”.

Глобальная катастрофа, по мнению экс-сотрудника Белого дома, может произойти из-за того, что некоторые модификации самолётов F-16 обладают возможностью установки на них ядерных боеприпасов. Если такие самолёты попадут на Украину, это станет самым безумным решением со стороны Вашингтона, полагает Крейг.

Украинские власти уже несколько месяцев просят у Запада современные истребители. Однако пока союзники Киева не приняли окончательного решения о поставках самолётов. Политики и военные говорили лишь, что такие возможности рассматриваются. Сколько самолётов поступит в распоряжении ВВС Украины и когда, пока информации нет.