Нынешний военный конфликт, разгоревшийся на Украине, для России – борьба не на жизнь, а на смерть. Эта борьба связана с выживанием российской нации. Такое мнение в эфире ютуб-канала U.S. Tour of Duty высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер – передаёт РИА “Новости”.

По словам Риттера, Россия просто не может проиграть в конфликте с Западом. В противном случае страна просто перестанет существовать. Именно поэтому для россиян нынешний конфликт носит особое, экзистенциальное значение. В этом одна главных сильных сторон России: она готова платить любую цену за свою независимость, подчеркнул бывший разведчик.

Риттер также указал, что Киев получает западное вооружение только для того, чтобы США не получали “тела американских солдат в мешках”.