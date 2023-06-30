Киевские власти просят у Запада всё больше военной техники не для того, чтобы с её помощью одержать победу над Россией, а чтобы спровоцировать НАТО вступить в конфликт. Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что уничтожение техники станет достаточной мотивацией для альянса отправить свои войска на Украину. Такое мнение высказал экс-разведчик из США Скотт Риттер – передаёт РИА “Новости”.

В интервью журналисту Ричарду Медхерсту на его ютуб-канале, специалист предположил: Зеленский уже понял, что контрнаступление ВСУ провалено, и военная техника стран Запада никак не поможет изменить ситуацию на поле боя. Однако, вероятно, украинский президент всё ещё надеется, что боевые действия против России начнёт Североатлантический военный блок. Однако НАТО вряд ли на это пойдёт, резюмировал Риттер.

Бывший разведчик также указал, что в странах НАТО переоценили возможности ВСУ в ходе контрнаступления. Дав этим ложную надежду в том числе украинским военным на победу, что привело к большим потерям в рядах ВСУ.