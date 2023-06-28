Российский ракетный удар по Краматорску пришёлся на пункт временной дислокации ВСУ, где находилось много инструкторов и наёмников, которые консультировали военных украинской армии. Часть из них погибла. Об этом рассказал экс-разведчик из США Скотт Риттер – передаёт РИА “Новости”.

В интервью журналисту Гарланду Никсону бывший военный уточнил, что погибшими оказались офицеры из США (инструкторы и участники боевых действий). По словам Риттера, они ранее прилетели в Краматорск на вертолётах из Румынии. Причём на вертолётах Black Hawk, которые при пересечении границы с Украиной выключили транспондеры, чтобы их нельзя было отследить. Сколько именно американских военных погибло, Риттер не уточнил.

Об ударе по пункту временной дислокации в Краматорске Минобороны России сообщило 28 июня.