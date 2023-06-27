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“Убийственный алгоритм”. Такими словами объяснил бывший разведчик из США Скотт Риттер ситуацию, при которой украинская армия несёт большие потери на поле боя. Главная составляющая этого “алгоритма” – нехватка у украинских военнослужащих боевого опыта. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Отставной разведчик в интервью журналиста Дэнни Хайфону на его ютуб-канале рассказал, что командование ВСУ в ходе контрнаступления посылает бой части, укомплектованные бойцами с низкой подготовкой. Они чаще погибают, и их заменяют на таких же слабо обученных солдат. В результате смертность на поле боя с украинской стороны продолжает расти, объяснил Риттер.

Он также отметил, что украинские военные сейчас находятся в сложной ситуации. С одной стороны у них есть современное западное вооружение, в том числе танки. Но с другой стороны, украинские военные из-за нехватки боевого опыта не представляют, как использовать эффективно вооружение стран НАТО.

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