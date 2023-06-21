Российская армия в зоне СВО не будет всё время отсиживаться обороне, а в скором времени начнёт “контр-контрнаступ”. Предположительно, это может случиться уже в августе. Такое мнение высказал бывший министр госбезопасности Донецкой Народной Республики Андрей Пинчук – сообщает “МК”.

Во время выступления на одном из интернет-каналов Пинчук объяснил, что сейчас ВС РФ “изматывают” резервы противника. Как только сил у украинской армии для контрнаступления не останется, в атаку перейдут российские подразделения, полагает военный специалист.

По словам Пинчука, косвенно о планах Генштаба ВС РФ могут свидетельствовать заявления основателя ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина. Тот ранее говорил, что бойцы частной военной компании вернутся на передовую в начале августа. Экс-министр госбезопасности ДНР уточнил, что “вагнеровцы” – это, прежде всего, штурмовые отряды, которые могут быть задействованы во время наступления российских сил.