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Как только начнётся массовая сдача в плен офицеров ВСУ вместе со своими подразделениями, это будет означать, что ситуация в рядах украинской армии стала критической. Это станет переломным моментом в нынешнем военном конфликте. Такое мнение высказал бывший министр госбезопасности ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук – сообщает портал URA.RU.

Пинчук привёл в пример ситуацию, которая сложилась под Сталинградом в 1943 году. Тогда капитулировал фельдмаршал Фридрих Паулюс. Это стало свидетельством тому что в немецкой армии назревает кризис.

Пинчук также отметил, что не стоит преувеличивать сдачу в плен рядовых бойцов ВСУ. Особенно тех, кто складывает оружие во время штурмовых операций. По словам офицера, штурмы в том числе и психологически сложнее обороны, поэтому требуют особого “склада психики”. Из-за этого некоторые штурмовики подчас могут сдаваться в плен.

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