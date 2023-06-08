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Группа стран-членов НАТО может сформировать коалицию внутри альянса и отправить своих военных участвовать в боевых действиях на Украине. Такое развитие событий не исключил бывший генеральный секретарь Североатлантического военного блока Андерс Фог Расмуссен. Его слова, сказанные в интервью Guardian, приводит РИА “Новости”.

Экс-генсек предположил, что итоги саммита стран НАТО в Вильнюсе могут не устроить не только Украину, которая просится в альянс, но и тех членов НАТО, которые активно её в этом поддерживают. Например, страны Прибалтики и Польшу. Расмуссен отметил: несмотря на то, что ситуация на Украине станет главной темой саммита, Киев вряд ли получит те гарантии безопасности, которых хочет. Ранее там заявляли, что наилучшей гарантией безопасности для Украины станет её принятие в НАТО.

Если этого не произойдёт, считает бывший генеральный секретарь, приграничные с Украиной государства могут сформировать боевые соединения и отправить их для участия в вооружённом противостоянии между Москвой и Киевом.

Саммит в Вильнюсе намечен на 11 и 12 июля.

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