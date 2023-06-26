ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бывшая девушка популярного российского рэп-исполнителя Тимати – модель Валентина Иванова продемонстрировала стройную фигуру своим снимком она поделилась на своей странице в популярной соцсети.

На фото модель предстала в комплекте, состоящего из топа и шортов цвета пыльной розы. Данный наряд продемонстрировал стройность фигуры и упругий пресс Валентины. Волосы девушки были распущены, макияж оформлен в стиле нюд. Главный акцент в своем макияже Валентина сделала на пышных губах.

Валентина Иванова сейчас находится в отношениях с рэпером Тимати. Об их романе стало известно после появления в сети фотографий, на которых запечатлен их совместный отдых за рубежом. Также пара появилась на свадьбе Джигана и Оксаны Самойловой, проходившей в декабре. Но уже в апреле появились слухи, что Тимати расстался с Валентиной. Слухи стали подогреваться также тем, что пара перестала публиковать совместные фото в социальных сетях.

Вам может понравиться

Глава Госдепа Блинкен обсудил с коллегами по G7 и Боррелем ситуацию в России

Глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудил с министрами иностранных дел стран “Большой семерки” происходящее в России. Он заявил, что в сфере военной поддержки Украины ничего не изменится. “США останутся в

Почему Алле Пугачевой не стоит больше делать косметологические операции

Некогда популярная в России певица Алла Пугачева, которая покинула территорию России и перебралась жить в Израиль, снова обратила на себя внимание общественности. Интернет-пользователи активно обсуждают внешний вид Примадонны. Очередное фото

Расчет ОТРК «Искандер» нанес ювелирный удар по скоплению сил ВСУ

Минобороны РФ рассказало о боевых буднях расчета оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер”, а также опубликовало видеозапись удара по одной из целей противника. В ведомстве сообщили, что ОТРК 24 часа в сутки