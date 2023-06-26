Бывшая девушка популярного российского рэп-исполнителя Тимати – модель Валентина Иванова продемонстрировала стройную фигуру своим снимком она поделилась на своей странице в популярной соцсети.

На фото модель предстала в комплекте, состоящего из топа и шортов цвета пыльной розы. Данный наряд продемонстрировал стройность фигуры и упругий пресс Валентины. Волосы девушки были распущены, макияж оформлен в стиле нюд. Главный акцент в своем макияже Валентина сделала на пышных губах.

Валентина Иванова сейчас находится в отношениях с рэпером Тимати. Об их романе стало известно после появления в сети фотографий, на которых запечатлен их совместный отдых за рубежом. Также пара появилась на свадьбе Джигана и Оксаны Самойловой, проходившей в декабре. Но уже в апреле появились слухи, что Тимати расстался с Валентиной. Слухи стали подогреваться также тем, что пара перестала публиковать совместные фото в социальных сетях.