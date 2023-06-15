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Россияне могут использовать накопительную часть пенсии еще до наступления официального пенсионного возраста. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экономист и консультант-методист по финансовой грамотности Сергей Кикевич.

По словам экономиста, пенсия складывается из двух основных компонентов: трудовой и накопительной частей. При этом трудовая пенсия начисляется после достижения человеком определенного возраста, а вот накопительную часть можно получить немного раньше – мужчинам в 60 лет, а женщинам уже в 55, хотя официальный возраст выхода на пенсию составляет 65 и 60 лет соответственно.

Также эксперт рассказал, что можно выйти на пенсию раньше срока. Некоторые категории граждан, например, работающие на вредном производстве, могут выйти на пенсию на пять лет раньше официального пенсионного возраста. В первую очередь, это касается работников шахт, предприятий химической промышленности, бортпроводников, пилотов и людей, работающих в условиях крайнего севера.

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