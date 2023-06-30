Пока канцлер Германии Олаф Шольц громогласно заявляет о новой эре в экономике страны и “экономическом чуде”, все больше компаний задумываются о переносе производства на территорию других государств. Предприниматели уверены, что первую экономику Европы, коей ФРГ оставалась несколько десятилетий подряд, ожидают тяжелые времена.

“Мы сейчас столкнулись со многими вызовами. Причем, их количество постоянно увеличивается» – отмечает руководитель Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм.

СМИ также вспоминают сложные для немецкой экономики 90-е годы прошлого столетия, когда Германия не могла составить конкуренцию другим странам, а также занимала лидирующие позиции на континенте по уровню безработицы.

Шольц тем временем заявляет, что Германию ждет новая экономическая эра. Причем ее он связывает с “зеленой” энергетикой, в которую не верит большинство населения страны. Все прекрасно понимают, что строительство электромобилей и установка ветровых турбин, создание миллионов тепловых насосов и другие меры потребуют колоссальных затрат. Которые страна не в состоянии себе позволить.

Эксперты считают, что экономический рост в Германии возможен, но только в долгосрочной перспективе, то есть очень нескоро. При этом он вряд ли сравниться с теми показателями, которые страна получала в 10-е годы текущего столетия.