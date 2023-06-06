Прорыв дамбы Каховской ГЭС может привести к оголению донных отложений с опасными химическими веществами, что приведет к масштабной экологической катастрофе. Об этом РИА Новости заявил эколог, доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Медведков.

По его словам, самое страшное – это полный спуск воды из каховского водохранилища, в результате чего могут оголиться все донные отложения. Эффект от этого будет подобен взрыву огромной химической бомбы, объяснил Медведков.

Эксперт объяснил, что на протяжении 70 лет на дно водохранилища оседали тяжелые металлы, пестициды, нефтепродукты, радионуклиды и другие опасные химические соединения, которые поступали туда вместе со сточными водами.

В случае полного обрушения дамбы мощный поток воды, по словам эколога, может начать оголять донные отложения, и тогда химические вещества будут загрязнять затопленные территории.