Российские танкисты демонстрируют отличную подготовку и мастерство на линии фронта. Минобороны РФ опубликовало видео и рассказало об экипаже танка Т-80БВМ, который подбил боевую машину пехоты Bradley на расстоянии 9,5 километров. Об этом сообщает РИА “Новости”.

На видео показано, как российских танк занимает позицию для стрельбы, наводится и делает выстрел. При этом цель не находится в прямой видимости танка. Также в ролике есть кадры, снятые с беспилотного летательного аппарата, которые показывают момент поражения техники и её горящие обломки.

По словам наводчика российской боевой машины, огонь вёлся с закрытой огневой позиции и корректировался с помощью дрона. Цель тоже обнаружил разведывательный беспилотник.

Кроме вражеской техники российские танкисты в зоне СВО из закрытых позиций работают по вражеским блиндажам, окопам, складам боеприпасов и так далее.