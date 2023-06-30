Актриса Екатерина Климова опубликовала в Сети фото из ДК “Выборгский”, на котором предстала в образе Маргариты. Она снялась в платье с глубоким декольте и без бюстгалтера, сообщив, что закрыла театральный сезон ролью в любимом спектакле.

«Сегодня закрываем сезон в ДК Выборгский с любимым «Мастер и Маргарита». До встречи осенью… Ваша Маргарита Николаевна», – написала Климова.

Актриса часто балует своих подписчиков откровенными фото, снимается в купальнике, демонстрируя отличную фигуру, для которой даже не истязает себя многочасовыми занятиями фитнесом.

Сама Климова неоднократно говорила, что занимается только пилатесом под руководством личного тренера, а также внимательно следит за питанием, чего достаточно для поддержания формы.