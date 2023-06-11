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Немецкая партия “Зеленые” резко сменила свой курс по отношению к беженцам. Ранее она ратовала за упрощение процедуры получения такого статуса, однако сейчас предлагает совершенно обратное.

Так, согласно законопроекту, за который выступают “Зеленые”, теперь мигрантов будут направлять в специально созданные учреждения, где им потребуется привести основания, позволяющие присвоить статус беженца. Без этого иностранцев будут просто депортировать.

Данное предложение поддерживают далеко не все представители “Зеленых”, причем по мнению журналистов издания “Фокус”, противоречия могут довести партию до раскола. Она и так стремительно теряет популярность, уровень которой уже снизился до 13 процентов. Политическое будущее “Зеленых” под большим вопросом, но они все же пытаются продвинуть весьма спорные законы об ужесточении миграционных правил.

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