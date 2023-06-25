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Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала об участии в обнаженных сценах в фильме «Без обид». В картине присутствуют сцены, где героиня Лоуренс дерется с противником полностью обнаженной. По словам актрисы, ее пытались отговорить от пикантных съемок, но она решилась на это.

Дженнифер рассказала, что некоторые коллеги пытались ее отговорить от данной сцены, но актриса решила, что она была просто необходима для этого фильма. «Мои близкие и моя команда повели себя должным образом и постоянно спрашивали, уверена ли я в своем решении», – заявила актриса. Она подчеркнула, что ее это отнюдь не смущало. «Я считаю, что получилось очень весело», – отметила Лоуренс.

Фильм «Без обид» – это молодежная комедия, снятая в стиле «Американского пирога». По сюжету героиня Лоуренс заключила финансовую сделку с родителями 19-летнего парня, согласно которой она должна научить юношу быть раскрепощенным до его начала учебы в колледже. Премьера фильма состоялась 23 июня 2023 года.

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