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Как сообщает провинциальный центр по контролю и профилактике заболеваний в КНР, на территории города Гуанчжоу, расположенного в южной провинции Гуандун, было выявлено два случая заражения оспой обезьян. В настоящий момент больные изолированы и проходят необходимый курс лечения под наблюдением врачей.

Сообщается, что в Гуанчжоу 10 июня было выявлено сразу два случая заболевания обезьяньей оспой – это мужчины в возрасте 29 и 43 лет. Зараженные были госпитализированы в специализированное медицинское учреждение, где они проходят необходимый курс лечения. При этом доктора сообщают о течение болезни с легкой симптоматикой, не представляющей угрозы жизни.

Ранее Пекинский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о выявлении в китайской столице сразу двух случаев заражения обезьяньей оспой. Примечательно, что первый больной заразился вирусом заграницей, а второй был с ним в тесном контакте.

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