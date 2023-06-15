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Во время своего тестового полета грузовой дрон отечественного производства доставил лекарственные препараты в деревню Андег, что в Ненецком автономном округе. Глава региона Юрий Бездудный рассказал, что в обратный путь беспилотник отправился с подарком.

Дрон разогнался до 110 километров в час и за 40 минут справился с возложенной на него задачей. Обратно он привез благодарственное письмо от Валентины Абакумовой, возглавляющей администрацию населенного пункта. Также в качестве подарка она прислала конфеты.

В письме Абакумова написала, что надеется на новые полеты БПЛА и на то, что он продолжит снабжать фельдшерско-акушерский пункт Андега медикаментами.

Бездудный добавил, что полет был организован по договоренности с производителем грузовых беспилотных аппаратов и прошел в тестовом режиме. При этом дрон успешно выполнил задачу.

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