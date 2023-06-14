Тяжелый российский дрон “Сириус”, создание которого контролировал сам генерал Сергей Суровикин, вскоре может поступить на вооружение ВС РФ и появиться в зоне специальной военной операции. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал изданию “Царьград”, сможет ли этот БПЛА что-то изменить на поле боя.

Он напомнил, что “Сириус” создан на основе беспилотника “Орион” той же компанией “Кронштадт”. В нем действительно использованы технологии с американского MQ9 Reaper, извлеченного со дна Черного моря.

“Орионы” неплохо показали себя в Сирии, но их слишком мало. Это дроны, которые способны нести ракеты и авиабомбы весом до 100 килограммов, поэтому они исполняют не только разведывательные, но и ударные функции.

Полезная нагрузка “Сириуса” составит 450 кг, он сможет разгоняться до 160-180 км в час, чего вполне достаточно для беспилотника, а также находиться в воздухе до 20 часов, рассказал Кнутов. Он также отметил, что использование в изготовлении БПЛА композитных материалов позволило сделать его малозаметным. Но на Украине есть системы РЭБ и комплексы Mamba, которые заточены специально на борьбу с такими дронами. Поэтому говорить о кардинальных изменениях в СВО после появления “Сириуса” пока рановато.