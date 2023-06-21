Вокруг персоны Анастасии Волочковой вновь разразился скандал. Ее дочь Ариадна в этом году стала выпускницей лицея при Высшей школе экономики. Однако на свой выпускной девочка пригласила не родную мать – Анастасию, а своего отца Игоря Вдовина и свою мачеху Елену Николаеву, с которыми сейчас проживает.

Отмечается, что доступные приглашения на мероприятие ограничены. Поэтому, по информации издания «Супер.ру», Анастасия Волочкова может не попасть на выпускной дочери. Выпускной должен пройти в Crocus City Hall, причем каждому ученику на мероприятие достанется всего три билета. Один для выпускника, а два для его родителей или родственников. Кому достанутся приглашения должен решить выпускник самостоятельно.

По информации издания, Анастасия Волочкова имела разговор с дирекцией лицея. Экс-балерина потребовала три пригласительных: для нее, отца и бабушки. Представитель учебного учреждения предложил Волочковой написать заявление на получение дополнительного билета, отметив, что заявление будет рассмотрено комиссией.