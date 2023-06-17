Голливудский актер Брюс Уиллис второй год борется с неизлечимой болезнью. В этом ему помогает вся семья – три взрослые дочери Скаут, Румер и Таллула, жена Эмма, а также 9-летняя Эвелин и 11-летняя Мейбел от нового брака. Младшие живут с актером и заботятся о нем.

Несмотря на отчаянную борьбу Уиллиса с лобно-височной деменцией, болезнь все же прогрессирует. Актер пока не утратил способность самостоятельно передвигаться, поэтому все его близкие надеются на положительный исход. Кроме того, он все еще узнает своих родных.

“К счастью, деменция не повлияла на его подвижность, и он еще помнит, кто я. И светится, когда я вхожу в комнату”, – рассказала журналистам дочь Таллула.

Уиллис и старшие дочери от брака с актрисой Деми Мур часто устраиваются встречи, на которых смотрят старые видеозаписи, вспоминают самые интересные моменты. Благодаря этому их связь стала еще крепче.