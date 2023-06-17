ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Голливудский актер Брюс Уиллис второй год борется с неизлечимой болезнью. В этом ему помогает вся семья – три взрослые дочери Скаут, Румер и Таллула, жена Эмма, а также 9-летняя Эвелин и 11-летняя Мейбел от нового брака. Младшие живут с актером и заботятся о нем.

Несмотря на отчаянную борьбу Уиллиса с лобно-височной деменцией, болезнь все же прогрессирует. Актер пока не утратил способность самостоятельно передвигаться, поэтому все его близкие надеются на положительный исход. Кроме того, он все еще узнает своих родных.

“К счастью, деменция не повлияла на его подвижность, и он еще помнит, кто я. И светится, когда я вхожу в комнату”, – рассказала журналистам дочь Таллула.

Уиллис и старшие дочери от брака с актрисой Деми Мур часто устраиваются встречи, на которых смотрят старые видеозаписи, вспоминают самые интересные моменты. Благодаря этому их связь стала еще крепче.

Вам может понравиться

Одесскую область 15 июня снова атаковали дроны-камикадзе “Герань”

Утром 15 июня Одесскую область снова атаковали дроны-камикадзе “Герань-2”. Местные жители говорят о десяти или более сильных взрывах, которые были слышны за десятки километров. Какие именно цели были поражены, пока

Диана Гурдская после смерти мужа впала в депрессию – она находится в тяжелом состоянии

Певица Диана Гурдская недавно похоронила своего супруга. Ее муж – Петр Кучеренко, заместитель министра науки и образования России, скончался во время своего возвращение из командировки на Кубу. 20 мая Петру

Минобороны: Военнослужащие ВС РФ получили по 300 тысяч рублей за каждый сбитый украинский самолет

Российские военнослужащие в текущем году получили по 100 тысяч рублей за каждый из нескольких тысяч уничтоженных танков и другой бронетехники. Кроме того, выплачивалось по 300 тысяч за каждый самолет (всего