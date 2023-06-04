“Железный купол” (Iron Dome) включат в противовоздушную оборону США. Израиль согласился передать данные о работе системы Вашингтону. Об этом сообщает “Лента.ру” со ссылкой на издание Defense News (DN).

Издание ссылаясь на официальных лиц с обеих сторон уверяет, что ранее власти США приобрели у Тель-Авива две батареи “Железного купола”, однако от дальнейших поставок таких систем в Пентагоне вскоре отказались. Американские военные такое решение объясняли тем, что Израиль отказывается передавать данные об алгоритмах работы системы ПВО. Они был необходимы, чтобы включить “Железный купол” в единую систему обороны.

Теперь же все ограничения сняты – заявляют в Минобороны Израиля. Американцы получат данные, которые хотели. Это означает, что “Железный купол” включат в ПВО США.