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Российский блогер и публицист Дмитрий Пучков, более известный в Сети как «Гоблин», во время интервью с Вячеславом Манучаровым высказался в адрес российских знаменитостей, не выражающих свою позицию в отношении СВО. По словам «Гоблина», эти люди так поступают для того, чтобы иметь шанс «переобуться в удобный момент».

Пучков подчеркнул, что в любом обществе всегда были, есть и будут подобные личности. Он отнес их к категории приспособленцев. Особое внимание блогер решил уделить личности российского телеведущего Ивана Урганта. «Гоблин» порекомендовал ведущему покаяться перед своими поклонниками в отношении того, что он осудил СВО. «Покайся. Зачем ты это делал? Для меня это загадка. Неужели ты настолько глуп», – заявил Дмитрий Пучков. В противном случае, по мнению «Гоблина», дорога на телевидении для Ивана Урганта будет закрыта.

Публицист также отметил, что Ургант совершил очень необдуманный поступок, чем вызвал гнев многих россиян, ведь они разочаровались в некогда любимом телеведущем и актере.

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