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Популярный российский актер и политик Дмитрий Певцов заявил о необходимости принести покаяние всем сбежавшим из Российской Федерации артистам перед их возвращением на Родину.

По его словам, поведение некоторых опальных артистов, которые решили покинуть пределы страны после начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года, легко может стать причиной возбуждения против них уголовных дел.

Во время пресс-конференции с журналистами Дмитрий Певцов прокомментировал поступки некоторых своих коллег, которые покинули Россию и приняли ярко выраженную антироссийскую позицию. По его мнению, большая часть уехавших артистов не сможет обрести покой заграницей, поэтому их возвращение на Родину является всего лишь вопросом времени.

Певцов отметил, что российский народ готов простить уехавших артистов, однако им необходимо принести искреннее покаяние перед своим возвращением на территорию Российской Федерации.

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